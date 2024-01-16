Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по чотирьом протикорабельним ракетам хуситів у Ємені.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося 16 січня, за даними американських чиновників, які не хочуть розголошувати свої імена. Удар був завдано з літака ВПС США.

Мета удару – запобігти використанню цих ракет хуситами проти кораблів США та їхніх союзників у регіоні. Більш детальні подробиці атаки поки що невідомі.

Нагадаємо, хусити, які контролюють частину Ємену, атакували вантажне судно в Червоному морі. Судно, яке належить США і плаває під прапором Маршаллових островів, було уражено протикорабельною балістичною ракетою.