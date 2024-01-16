путін заявив, що Україна відмовилась від переговорів [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін заявив, що Україна відмовилася від переговорів з росією і він вбачає загрозу для української державності.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Україна відмовилася від переговорів з росією. Придурки, давно все закінчилося б... Формула миру Зеленського - це заборонні вимоги для переговорів, - заявив диктатор.
путін також заявив, що контрнаступ України провалився, а ініціатива в війні на боці росії. Він пригрозив, що якщо Україна не припинить опір, їй буде завдано непоправної шкоди.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, щоб закликати світових лідерів до рішучих дій проти росії.
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