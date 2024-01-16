Російський диктатор володимир путін заявив, що Україна відмовилася від переговорів з росією і він вбачає загрозу для української державності.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Україна відмовилася від переговорів з росією. Придурки, давно все закінчилося б... Формула миру Зеленського - це заборонні вимоги для переговорів, - заявив диктатор.

путін також заявив, що контрнаступ України провалився, а ініціатива в війні на боці росії. Він пригрозив, що якщо Україна не припинить опір, їй буде завдано непоправної шкоди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, щоб закликати світових лідерів до рішучих дій проти росії.