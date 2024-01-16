Нове засідання Контактної групи з оборони України, відомої також як "Рамштайн", відбудеться наступного тижня, згідно із повідомленням на сторінці Пентагону. Зустріч запланована на 23 січня. Такі зустрічі можуть відігравати важливу роль у вирішенні питань безпеки та оборони в регіоні, особливо в контексті війні в Україні.

Глава Міноборони США Ллойд Остін сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.

Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Востаннє союзники України зустрілися у форматі "Рамштайн" 22 листопада минулого року. У центрі уваги опинилося посилення української протиповітряної оборони (ППО) і допомога військам на фронті.

Раніше ми писали про те, що Латвія готує новий комплекс допомоги для України, включаючи гаубиці, боєприпаси та інші необхідні ресурси.