Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України є інвестицією у безпеку Альянсу.

Як стало відомо на Всесвітньому економічному форумі у Давосі

За його словами, попри спроби росії атакувати на фронті Україна все ж має певні успіхи як на полі бою, так і в економічному плані. Він вказав на значні досягнення України у звільненні територій, відкритті коридору для експорту зерна в Чорне море та виживання як суверенної, незалежної нації.

росія втратила те, чого хотіла досягти війною, а це контроль над Україною. Підтримка України - це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку.

Він зазначив, що близькі партнери по НАТО Японія та Південна Корея також стурбовані війною росії проти України, оскільки перемога путіна підвищить ймовірність застосування Пекіном сили деінде.

Раніше ми писали про те, що перемога екс-президента США Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах 2024 року може призвести до виходу країни з НАТО.