"Це інвестиція у нашу власну безпеку": Столтенберг про допомогу Україні [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України є інвестицією у безпеку Альянсу.
Як стало відомо на Всесвітньому економічному форумі у Давосі
За його словами, попри спроби росії атакувати на фронті Україна все ж має певні успіхи як на полі бою, так і в економічному плані. Він вказав на значні досягнення України у звільненні територій, відкритті коридору для експорту зерна в Чорне море та виживання як суверенної, незалежної нації.
росія втратила те, чого хотіла досягти війною, а це контроль над Україною. Підтримка України - це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку.
Він зазначив, що близькі партнери по НАТО Японія та Південна Корея також стурбовані війною росії проти України, оскільки перемога путіна підвищить ймовірність застосування Пекіном сили деінде.
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