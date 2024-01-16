У вівторок ввечері, 16 січня, польські перевізники завершили блокування кордону біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Як заявили у відомстві, польські колеги повідомили, що перевізники завершили акцію протесту на кордоні о 20:00 за місцевим часом.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Однак водіїв все ж просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Раніше сьогодні перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська".

У листопаді минулого року у Польщі перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. Тоді в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску "Медика - Шегині". Також були наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі - "Мальховіце".

Нагадаємо, часткова блокада українського кордону - тепер і з боку Румунії. Четвертий день фермери перешкоджають руху вантажівок в напрямку пункту пропуску Сірет - Порубне.