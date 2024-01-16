Харків під обстрілом росіян [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 16 січня, окупанти вкотре атакували Харків, у місті чути вибухи. Про це йдеться у соцмережі.
Пізніше атаку на Харків підтвердили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні.
Зауважимо, у місті та області оголошено про сигнал повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістичного удару на східні області України.
Станом на 21:49 сигнал повітряної тривоги оголошено також у Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території рф.
по темі
російські військові атакували два населених пункти у Харківській області
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник начальника Дніпропетровської ОДА Орлов Володимир розповів деталі ранкової атаки на область
Через обстріл окупантів готелю у Харкові поранення отримали вже 12 людей. Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого
9 січня пізно ввечері російські окупанти нанесли удари по Харкову
Кількість поранених після ракетного удару по Новомосковську на Дніпропетровщині зросла