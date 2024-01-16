У вівторок ввечері, 16 січня, окупанти вкотре атакували Харків, у місті чути вибухи. Про це йдеться у соцмережі.

Пізніше атаку на Харків підтвердили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Харків під ракетним ударом. У місті лунають вибухи. Будьте обережні.

Зауважимо, у місті та області оголошено про сигнал повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістичного удару на східні області України.

Станом на 21:49 сигнал повітряної тривоги оголошено також у Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо, російські військові останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території рф.