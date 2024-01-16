В Україні правоохоронці найчастіше складають адміністративні протоколи на водіїв-порушників. Однак важливо зауважити, що порушення правил відносно стану автомобільних номерів також може призвести до нарахування штрафів. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Водії повинні регулярно перевіряти стан своїх номерних знаків, включаючи їх читабельність та правильність закріплення на автомобілі. Якщо номери втратили зчитуваність або не відповідають вимогам, це може призвести до штрафів та інших адміністративних заходів. Правильна експлуатація і обслуговування автомобільних номерів є однією з важливих відповідальностей водіїв.

У поліції нагадали, що порушенням ПДР є закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак на автомобілі. Окрім цього в Україні забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.

Також заборонено керувати авто, якщо автомобільний номер:

не належить цьому засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);

з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;

забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;

перевернутий чи неосвітлений;

зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;

так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП і тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1190 гривень.

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