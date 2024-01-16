Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Це свідчить про важливість дипломатичних відносин між Україною та Польщею. Такі зустрічі можуть відігравати важливу роль у розвитку співпраці та вирішенні спільних питань між країнами. Про це повідомляє PolskieRadio24.pl.

У ході зустрічі лідери двох держав відвідали виставку, присвячену воєнним злочинам росії. Вона проходила в Українському домі у Давосі.

Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною, це буде політика підтримки весь час.

За його словами, вже за кілька днів Київ відвідає новий прем'єр Польщі Дональд Туск.

Він додав, що вірить у здатність вести хорошу політику щодо України разом з польським урядом.

Також Дуда зазначив, що поява нової держави НАТО між росією та Польщею зміцнить безпеку її країни. Він підкреслив, що Україна потребує потужної підтримки Заходу, зокрема в плані озброєння.

Раніше ми писали про те, що перемога екс-президента США Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах 2024 року може призвести до виходу країни з НАТО.