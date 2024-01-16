Процес визначення фаворитів на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 завжди привертає значну увагу глядачів та букмекерів. На даний момент, за думкою букмекерів, лідерство належить Великій Британії, яку представляє Оллі Олександр. Прогнози та ставки можуть змінюватися впродовж подій, і кінцевий результат буде визначено під час самого конкурсу.

Проте Україна теж отримає призове місце. Букмекери кажуть, що зараз ми у п'ятірці кращих. Але так було не завжди. Через Британію наша країна поступилася другим місцем та зараз знаходиться на третьому. Та все ж стабільно тримає свою позицію у топ-5.

Найбільшими конкурентами України у букмекерській таблиці є Британія, Ізраїль, Італія та Швеція. До речі, пісні, із якими конкурсанти виборюватимуть можливість провести наступний конкурс у себе в країні, ще не оголошені.

До слова, вперше у конкурсі братиме участь представник Карибів. Всього буде 37 країн-учасників, а також 5 країн-засновників конкурсу: Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція.

Нагадаємо, Україна обиратиме свого представника 3 лютого під час фіналу нацвідбору Євробачення-2024. Дивіться всі пісні учасників.