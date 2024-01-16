Таролог Ірина Клевер зробила розклад на картах Таро і з'ясувала, що чекати контрнаступу не варто. За її словами, війна в Україні закінчиться зовсім не цим. Відео зʼявилось на її YouTube-каналі.

Фінал прописаний не наступом. Я скажу так. Те, що треба, то дають. А фінал прописує той, хто починає війни, той їх і закінчує. Фінал прописаний з перемогою України, але не в наступі. Такого немає.

Також вона каже, що з січня по квітень 2024 року буде затишшя і очікування. З квітня по липень можна чекати на подію, від якої ми будемо радіти.

Крім того, Клевер переконана, що в 2024 році може закінчитися війна в Україні. За її словами, буде підписано документ з трьох сторін без переговорів.

Інший астролог назвав точний рік закінчення війни в Україні.