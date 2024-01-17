Німеччина у 2024 році виділить військову допомогу Україні у розмірі понад 7 млрд євро. Відповідне рішення канцлер ФРН Олаф Шольц ухвалив після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом, повідомила прес-служба німецького уряду.

Олаф Шольц обговорив з главою Білого дому продовження допомоги Україні. Лідери погодилися на необхідності продовжувати фінансову, військову та гуманітарну підтримку України.

У повідомленні німецького уряду уточнюється, що ФРН цього року надасть Україні "різні товари військового призначення" на суму понад 7 млрд євро. У Берліні не відкидають, що впродовж року розмір суми, виділеної на підтримку Києва, може бути збільшений.

Обсяг допомоги Україні від ФРН, спрямований на модернізацію ЗСУ, у 2023 році становив майже 5,4 млрд євро. У 2022 році на ці цілі було спрямовано 2 млрд євро.

Загальний обсяг допомоги від Німеччини, що включає гуманітарну, фінансову та військову, перевищив 25 млрд євро.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедар закликав владу Німеччини надати Україні ракети Taurus.