Німеччина схвалила військову допомогу Україні на 7 млрд євро [ Редагувати ]
Німеччина у 2024 році виділить військову допомогу Україні у розмірі понад 7 млрд євро. Відповідне рішення канцлер ФРН Олаф Шольц ухвалив після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом, повідомила прес-служба німецького уряду.
Олаф Шольц обговорив з главою Білого дому продовження допомоги Україні. Лідери погодилися на необхідності продовжувати фінансову, військову та гуманітарну підтримку України.
У повідомленні німецького уряду уточнюється, що ФРН цього року надасть Україні "різні товари військового призначення" на суму понад 7 млрд євро. У Берліні не відкидають, що впродовж року розмір суми, виділеної на підтримку Києва, може бути збільшений.
Обсяг допомоги Україні від ФРН, спрямований на модернізацію ЗСУ, у 2023 році становив майже 5,4 млрд євро. У 2022 році на ці цілі було спрямовано 2 млрд євро.
Загальний обсяг допомоги від Німеччини, що включає гуманітарну, фінансову та військову, перевищив 25 млрд євро.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедар закликав владу Німеччини надати Україні ракети Taurus.
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