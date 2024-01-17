У Харкові через удар рф по місту кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Про це повідомляється в Telegram-каналі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, 12 осіб госпіталізовано та перебувають у лікарнях.

У тяжкому стані дві жінки. 12 людей також госпіталізовано, перебувають у лікувальному закладі в середньому та легкому стані.

Лікарі допомогли на місці трьом людям, які відмовилися від госпіталізації.

Три людини від госпіталізації відмовилися, їм було надано медичну допомогу на місці.

Станом на 23:48 мер міста Ігор Терехов назвав удар росіян терористичним та підтвердив кількість постраждалих.

Удар по центру Харкова носить виключно терористичний характер. Постраждали щонайменше десять житлових будинків, і це тільки за попередньою інформацією. Зранку департамент ЖКГ обстежить периметр сьогоднішнього обстрілу і буде уточнена інформація. Постраждалих на даний момент 17 осіб, з яких один важкий. Рятівники продовжують розбирати завали, яких багато.

За словами керівника харківської поліції Володимира Тимошка, рф потрапила до проїжджої частини та житлового триповерхового будинку. Також росіяни пошкодили лікарню навпроти будинку.

Серед поранених військових немає, всі цивільні. Потрапляння по цивільному об'єкту, в якому живуть звичайні жителі Харкова, у центрі, який знову вказує на те, що це терористичний акт, зроблений з метою залякування та знищення населення. Це геноцид. Це будинок старої забудови.

Нагадаємо, що у вівторок ввечері, 16 січня, окупанти вкотре атакували Харків, у місті чути вибухи.