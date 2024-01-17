У вівторок ввечері та вночі проти 17 грудня, війська рф здійснили напад на українську територію, використовуючи 20 ударних безпілотників і дві ракети С-300. Захисні сили протиповітряної оборони успішно ліквідували 19 дронів-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram.

У ніч на 17 січня 2024 року противник завдав удару 20 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська рф та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білогородської області рф у напрямку Харкова.

Також повідомляється, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 19 "Шахедів".

До відображення повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Раніше окупанти вкотре атакували Харків, у місті чути вибухи.