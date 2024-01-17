ППО вночі знищила 19 з 20 "Шахедів" [ Редагувати ]
Війська рф вночі 17 січня завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сили ППО збили 11 "Шахедів" на Одещині.
Зазначається, що протягом майже трьох годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. По одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.
Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.
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