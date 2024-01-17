У Бішкеку упав військовий вертоліт Мі-8 [ Редагувати ]
У Бішкеку, столиці Киргизстану, стався інцидент: військовий вертоліт Мі-8 зазнав аварії та впав на околиці міста. В результаті аварії є постраждалі.
Про це повідомляє місцеве видання Kabar.
Аварія сталася о 10:55 за місцевим часом (6:55 за київським). "Киргизаеронавігація" зазначає, що вертоліт Мі-8 упав на авіабазі "Фрунзе-1".
Місцеві видання з посиланням на Міністерство оборони країни пишуть, що гелікоптер здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту. За фактом аварії проведуть розслідування, щоб встановити обставини інциденту.
За даними Міноборони Киргизстану, внаслідок аварії є постраждалі. У мережі пишуть про одного загиблого та сімох постраждалих.
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