У Харкові ввечері 16 січня внаслідок ракетного удару російських сил загинув чоловік, а ще 17 людей отримали поранення. Про це свідчить інформація від начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За словами Тимошка, внаслідок ворожого ракетного удару з С-300 по Харкову 17 людей постраждали та один чоловік загинув.

Як повідомив Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.

Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка - у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах.

В місті зруйновано і пошкоджено 19 будинків, в тому числі лікарня. Також потрощено 14 автівок

Загалом було евакуйовано 30 осіб.

Ліквідація наслідків російського удару триває.

Нагадаємо, що у місті та області перед вибухами було оголошено про сигнал повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістичного удару на східні області України.