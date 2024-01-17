Ракетний удар по Харкову: скільки загиблих та постраждалих (відео) [ Редагувати ]
У Харкові ввечері 16 січня внаслідок ракетного удару російських сил загинув чоловік, а ще 17 людей отримали поранення. Про це свідчить інформація від начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка та Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
За словами Тимошка, внаслідок ворожого ракетного удару з С-300 по Харкову 17 людей постраждали та один чоловік загинув.
Як повідомив Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.
Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка - у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах.
В місті зруйновано і пошкоджено 19 будинків, в тому числі лікарня. Також потрощено 14 автівок
Загалом було евакуйовано 30 осіб.
Ліквідація наслідків російського удару триває.
Нагадаємо, що у місті та області перед вибухами було оголошено про сигнал повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістичного удару на східні області України.
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