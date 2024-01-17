Українців попереджають, що на Львівщині протягом найближчих днів очікується збереження ожеледиці на дорогах. Важливо бути обережними та вживати необхідні заходи безпеки при переміщенні, оскільки ожеледиця може ускладнити умови на дорогах та пішохідних маршрутах. Про це заявили в Львівському гідрометцентрі.

По території Львівської області та по місту Львову: 17-21 січня на дорогах ожеледиця.

Як повідомляється, через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

За даними синоптиків, 17 січня погоду на Львівщині визначатиме південно-східна частина циклонічної депресії над Центральною Європою.

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень поривчастий. Температура 0°...-5°.

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень поривчастий. Температура вдень 0°...-2°.

За даними Укргідрометцентру, в Україні 17 січня переважатиме мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні очікується невеликий сніг та мокрий сніг.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6°, на півночі та північному сході країни 4-9° морозу; на Закарпатті та у південній частині від 1° морозу до 4° тепла, а в Криму 2-7° тепла.

Дивіться також, коли очікувати магнітні бурі.