Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що Україна не може стати членом НАТО під час воєнного конфлікту, але повинна отримати запрошення до Альянсу та розпочати процес вступу. Про це повідомляє "Польське радіо".

Під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в Давосі він сказав:

Україна повинна отримати запрошення до НАТО, яке би розпочало цей процес. Це надзвичайно важливо також для морального духу захисників України.

За його словами, під час війни вступ неможливий, але запрошення запустить процес обговорення питання у парламентах країн-членів НАТО.

Польща, як і інші країни Заходу, закликала до подальшої підтримки України. Президент Польщі заявив, це ключове питання безпеки в Європі. "Якщо росія в цій війні переможе, то буде продовжувати свою агресивну політику, а якщо буде продовжувати свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову й будемо мати чергову війну наслідком російської агресії".

Дуда також запевнив Зеленського напередодні візиту прем’єр-міністра Дональда Туска до Києва, що Україна може бути спокійною щодо підтримки Польщі.

Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.