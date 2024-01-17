Окупанти вдарили по ТЕС у прифронтовому районі [ Редагувати ]
Окупанти рф обстріляли одну з українських теплоелектростанцій у прифронтовому районі. Про це повідомляє ДТЕК.
Внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджене обладнання станції. ДТЕК зазначає, що енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків.
За попередніми даними, внаслідок атак окупантів ніхто не постраждав.
У ДТЕК додають, що останнім часом російські терористи майже щодня та щоночі атакують прифронтову ТЕС. Лише за першу половину цього опалювального сезону було здійснено майже три десятки атак на неї. Під час однієї з них п'ятеро енергетиків отримали поранення.
Нагадаємо, що 22 грудня атакували теплоелектростанцію в прифронтовому районі. Внаслідок ворожої атаки постраждали п'ять працівників компанії.
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