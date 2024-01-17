Вартість овочів та фруктів на українських ринках і в магазинах продовжує зростати. За даними Міністерства фінансів України, індекс споживчих цін на овочі та фрукти у січні 2024 року склав 111,61%, що вказує на зростання цін на ці продукти на 11,61%.

Найбільше здорожчав виноград, кілограм якого тепер коштує у середньому 232 гривні, його ціна зросла на 52 гривні.

Мандарини також подорожчали, середня ціна коливається від 60 до 81 гривні, порівняно з груднем, коли вона становила близько 56 гривень.

Ціни на банани зросли на понад 2,5 гривні за кілограм порівняно з груднем.

Зауважується, що ціни на картоплю також зросли на початку року на 11%. Зростання вартості тепличних огірків пояснюється збільшенням попиту та обмеженням пропозиції. Огірки продаються в середньому на 17% дорожче, ніж у грудні, за ціною від 90 до 135 гривень за кілограм.

В Україні в січні в порівнянні з груднем ціни на яйця та олію зросли, тоді як вартість цукру продовжує знижуватися. За даними порталу "Мінфін", ціни на яйця піднялися на 3-5 гривень за місяць і вартують в середньому від 65 грн.

В Україні ціни на соняшникову олію в січні порівняно з груднем також зросли. Соняшникова олія "Олейна" подорожчала більш ніж на 4 гривні за місяць - у середньому по супермаркетах ціна за пляшку об'ємом 850 мл збільшилася з 55,68 гривень до 59,97 гривень. Соняшникова олія "Щедрий Дар" подорожчала на 1,5 гривні - від 56,14 гривень до 57,67 гривень.

У той час, коли влітку ціни на цукор майже досягали 35 гривень за кілограм, зараз цінники знизилися до 30 гривень. У грудні цукор продається за 31,65 гривень за кілограм, а в січні вартість знизилася до 29,42 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що прогноз щодо цін на продукти на 2024 рік не надто оптимістичний. Деякі з продуктів, такі як цибуля чи яйця, можуть подорожчати в залежності від ряду умов.