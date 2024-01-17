В окупованому Бердянську пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу, 17 січня, у тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області зранку повідомляють про вибухи. Про це повідомляється у Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Бердянськ. Мешканці повідомляють про вибухи.
За його словами вибухи добре чутно в районі порту та з боку Азовського.
Детальної інформації наразі немає.
Зазначимо, що місто було окуповане російськими військами у лютому 2022 року. Після цього окупанти вирішили зробити з міста військову базу для своїх потреб.
Нагадаємо, що окупанти масово міняють особовий склад на Маріупольському напрямку.
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