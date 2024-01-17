Президент Франції Емманюель Макрон анонсував нові поставки озброєнь Україні та заявив про намір узгодити їх під час візиту до Києва у лютому. Про це він сказав на прес-конференції, яку транслював Єлисейський палац.

Разом із поставками озброєнь та угодами, які ми фіналізуємо, я планую відвідати в лютому Україну. Я оголошу про завершення роботи над цими текстами, розпочнуться постачання озброєнь, про які я говорив.

Макрон уточнив, що Париж готується надати Україні 40 ракет SCALP та "сотні бомб". У цьому контексті він оголосив про успіхи у промисловості, які дозволять Франції постачати Україні більше військової продукції, зокрема самохідні гаубиці Caesar.

Президент Франції зазначив, що поставки починаються "в реальному часі, одразу після їхнього оголошення". Також він пообіцяв продовжувати підтримку Києва так довго, як це потрібно, зокрема продовжувати навчання українських вояків.

Макрон також наголосив на необхідності "ухвалити нові рішення, щоб не допустити перемоги росії".

Угода, яку згадав французький лідер, містить гарантії безпеки для України. За словами Макрона, роботу над нею буде завершено у найближчі тижні. Раніше аналогічну безпекову угоду підписав у Києві прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.