У Шахтах на Ростовщині після вибуху палає поліефірний завод "Авангард" (відео) [ Редагувати ]
У Шахтах Ростовської області 17 січня на поліефірному заводі "Авангард" після вибуху розпочалася пожежа.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 10:30 за київським часом. Загоряння сталося у цеху з виробництва наповнювачів для матраців та подушок. Завод займається виробництвом нетканих текстильних матеріалів.
За даними, поширеними в місцевих пабліках, перед пожежею шахтарці чули звук вибуху. В опублікованих роликах місцеві жителі припускали, що вибух був пов'язаний з "прильотом".
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що він не має даних про роботу ППО в регіоні в момент вибуху. Таким чином, за словами чиновника, версія про атаку безпілотників "не підтверджується".
Наразі пожежу локалізовано на площі 360 квадратних метрів. Голова адміністрації міста Шахти Андрій Горцевський повідомив, що постраждали троє людей.
Водночас телеграм-канал Baza пише про дев'ятьох постраждалих. Завод у Шахтах - перше в росії підприємство з виробництва поліефірного волокна. Він розпочав роботу у червні 2023 року.
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