Кілька тисяч людей влаштували акцію протесту біля будівлі суду в Баймаку в Башкортостані. 17 січня суд засудив до чотирьох років позбавлення волі місцевого активіста Фаїля Алсинова у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Алсинов не визнав провини і має намір оскаржити рішення суду.

До будівлі суду прийшли кілька тисяч людей. Очевидці заявили, що присутніх у кілька разів більше, ніж на акції протесту 15 січня, коли майже тисячу людей прийшли до суду, щоб підтримати Алсинова.

Навесні 2023 року Алсинов виступив з промовою за охорону природи Зауралля та гірського хребта Ірандик. Під час виступу він нібито негативно висловився про трудових мігрантів з Cередньої Азії.

Перед вироком поліцейські перекрили дорогу у Баймаку та не пропускали автомобілі. Очевидці стверджували, що у місті глушать інтернет.

Протестувальники скандували "Свободу!", а також вимагали, щоб очільник Башкортостану Радій Хабіров пішов у відставку.

Після оголошення вироку біля будівлі суду почалися затримання. Омонівці били протестувальників палицями та застосували сльозогінний газ.

Скільки людей затримано, наразі невідомо: за різними оцінками, затримано від п'яти до кількох десятків протестувальників.

На тлі протестів у Башкортостані у кількох регіонах росії почалися перебої у роботі месенджера WhatsApp. Протестна акція в Башкортостані - найбільша в росії з часу оголошення мобілізації у листопаді 2022 року.

Фаїль Алсинов - один із найвідоміших громадських діячів Башкортостану. Він брав участь у багатьох протестних акціях в республіці, в тому числі виступав за збереження шихана Куштау (природній парк). Також він очолював національну організацію "Башкорт", яка виступала за суверенітет Башкортостану (у 2020 році організацію оголосили "екстремістською", після чого ліквідували).

У жовтні 2022 року Фаїль Алсинов написав звернення, де закликав башкир не брати участь у війні в Україні.