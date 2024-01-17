Представник Євросоюзу заперечив інформацію, опубліковану Financial Times, про те, що ЄС проводить аудит поставок зброї Україні. За словами представника ЄС, відповідальність за постачання покладено на самі країни об'єднання.

FT з посиланням на європейських дипломатів написала, що ЄС почав перевірку, скільки зброї надали Україні європейські країни з лютого 2022 року, через побоювання, що деякі відправили менше, ніж потрібно.

Перевірку начебто проводить служба зовнішніх дій (EEAS), про результати вона має намір відзвітувати на саміті лідерів ЄС 1 лютого. За словами одного із співрозмовників видання, EEAS "вже зустріла опір" з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних. Про які країни мова не уточнюється.

У ЄС це не підтвердили.

Європейська зовнішньополітична служба не проводить жодного аудиту озброєнь, поставлених державами-членами після початку повномасштабної та незаконної агресії росії проти України у лютому 2022 року. Держави-члени несуть відповідальність за постачання військової техніки.

У жовтні 2023 року радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк поскаржився на затримки у постачанні зброї країнами-союзницями. У грудні глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що є затримки з наданням зброї Україні.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що країна не має плану Б на випадок скорочення допомоги Заходу. За його словами, у разі відсутності зброї українські солдати "битимуться лопатами".

Нагадаємо, країни Євросоюзу пообіцяли Україні, що нададуть фінансову допомогу - 50 млрд євро, які у грудні заблокувала Угорщина - не пізніше березня.