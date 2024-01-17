Україна посіла 18-ме місці в рейтингу найсильніших армій - GFI [ Редагувати ]
Збройні сили України посіли 18-те місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Firepower Index 2024. Перше місце посіли збройні сили США. Рейтинг опубліковано на сайті Global Firepower.
Очолила рейтинг армія США з індексом бойової сили 0,0699 (чим менше індекс, тим більша бойова міць). Російська армія на другому місці (0,0702), Китай - на третьому (0,0706).
До п'ятірки найсильніших також армії Індії та Південної Кореї. З п'ятої позиції пішла вниз армія Великої Британії.
ТОП-10 армій світу:
Україна у рейтингу посідає 18-е місце проти 15-го минулого року. Україна в рейтингу розташувалася між Ізраїлем та Німеччиною.
Загалом у рейтингу 145 країн. Він складається щороку. При складанні рейтингу враховувалося понад 60 факторів, у тому числі фінансові показники та географічне розташування держав.
Нагадаємо, Євросоюз заперечує проведення аудиту наданої Україні зброї.
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