"Прометей" вперше в історії вийшов у плей-оф жіночої Ліги чемпіонів з волейболу [ Редагувати ]
Український клуб "Прометей" за підсумками останнього раунду групового етапу вперше в історії кваліфікувався до плей-оф жіночої Ліги чемпіонів з волейболу.
Дніпрянки підходили до останнього туру з двома перемогами в п'яти матчах. Аби зберігати шанси на вихід у плей-оф, команда Івана Петкова мала в останньому турі перемагати румунську "Альбу Блаж".
Наші волейболістки чудово впоралися зі своїм завданням у заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів 2024, здолавши опір румунок. Матч завершився перемогою "Прометея" із рахунком 3:1.
СК "Прометей" - "Альба Блаж"” 3-1 (25:22, 25:20, 16:25, 25:21)
Чемпіонки України заробили три бали й обійшли у заліковій таблиці французький "Ле-Канне". За результатами останнього туру українки піднялися з четвертого місця в групі на друге і закінчили етап з трьома перемогами та трьома поразками, 9 очок.
Група Е. Підсумкова турнірна таблиця
- ЛКС (Польща) - 4 перемоги (6 матчів), 11 очок (15:10 - за сетами)
- "Прометей" (Україна) - 3 перемоги (6), 9 очок (11:13)
- "Ле-Канне" (Франція) - 3 перемоги (6), 8 очок (12:13)
- "Альба Блаж" (Румунія) - 2 перемоги (6), 8 очок (11:13)
"Прометей" вперше в історії клубу пробився до стадії плей-оф жіночої Ліги чемпіонів з волейболу. Для України це перший вихід у плей-оф Ліги чемпіонів з волейболу за понад 20 років.
У першому раунді плей-оф "Прометей" зіграє з чинними клубними чемпіонками світу, турецьким "Еджзаджибаши".
Нагадаємо, у вересні Туреччини вперше виграла чемпіонат Європи з волейболу.
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