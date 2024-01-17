Співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи громадян і силою затримувати їх для мобілізації. Про це в інтерв'ю NV заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Основне питання, яке порушують громадяни України, - це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає.

Омбудсмен Лубінець виступив проти того, що в законопроекті про мобілізацію, який розглядатиме Верховна Рада, було розширено повноваження ТЦК.

Я напряму показав, що ТЦК - це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції. Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, - це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові.

Також Омбудсмен вважає нонсенсом запропоновану норму, що керівник ТЦК "своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатися своїм майном у повному обсязі чи ні".

Друге застереження було, що керівник ТЦК своїм рішенням може впливати на те, чи буде громадянин України розпоряджатись своїм майном в повному об'ємі, чи ні. Це нонсенс, коли військовий приймає рішення, що хтось не може продати свою квартиру. Для цього, знову ж таки, є відповідні органи виконавчої влади. Прописуйте це, якщо ви через цю призму хочете збільшити потік мобілізованих в Україні.

Нагадаємо, у новому законі про мобілізацію планується видавати відстрочки від мобілізації не за групами інвалідності, а через конкретні захворювання.