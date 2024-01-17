БТРи, безпілотники, машини: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримають:
- боєприпаси до танків Leopard 1;
- 8 бронетранспортерів (загалом 24)
- 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun (125);
- матеріали для розмінування;
- 50 терміналів зв’язку SatCom (280);
- 5 автомобілів для прикордонної служби (248);
- 1 840 бойових шоломів (33 190);
- 500 світлодіодних ламп;
- 3 одиниці автотранспорту - вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики (361);
- 16 вантажівок Zetros (24).
Нагадаємо, Німеччина схвалила військову допомогу Україні на 7 млрд євро в 2024 році.
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