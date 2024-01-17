Військовий гелікоптер Мі-8 здійснив аварійну посадку на трасі М-3 у Брянській області після того, як зачепив лінію електропередач.

На борту було 4 особи. Обійшлося без постраждалих, але стався обрив ЛЕП, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.

Причиною вимушеної посадки Мі-8 за попередніми даними могла стати технічна несправність, повідомили у російському міноборони. Екіпаж не постраждав.

Судячи з відео, у машини відірваний хвіст, тож виконувати бойові задачі вона більше не зможе.

Мі-8 - багатоцільовий гелікоптер, який використовується у цивільній і військовій авіації. Загалом випущено понад 12 тис. таких машин, що робить Мі-8 наймасовішим гвинтокрилом у світі. Кабіна розрахована на 28 місць.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 17 січня окупанти втратили в Україні 324 гелікоптери та 331 літак.