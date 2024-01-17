На Брянщині розбився ворожий військовий гелікоптер Мі-8 (відео) [ Редагувати ]
Військовий гелікоптер Мі-8 здійснив аварійну посадку на трасі М-3 у Брянській області після того, як зачепив лінію електропередач.
На борту було 4 особи. Обійшлося без постраждалих, але стався обрив ЛЕП, повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз.
Причиною вимушеної посадки Мі-8 за попередніми даними могла стати технічна несправність, повідомили у російському міноборони. Екіпаж не постраждав.
Судячи з відео, у машини відірваний хвіст, тож виконувати бойові задачі вона більше не зможе.
Мі-8 - багатоцільовий гелікоптер, який використовується у цивільній і військовій авіації. Загалом випущено понад 12 тис. таких машин, що робить Мі-8 наймасовішим гвинтокрилом у світі. Кабіна розрахована на 28 місць.
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 17 січня окупанти втратили в Україні 324 гелікоптери та 331 літак.
по темі
Українські військові оприлюднили відеозапис останнього польоту російського літака А-50, який був збитий в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22
Сили оборони України за допомогою далекобійної зброї знищили 26 гелікоптерів і 12 літаків ворога за один день. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Ризі
У Бішкеку, столиці Киргизстану, стався інцидент: військовий вертоліт Мі-8 зазнав аварії та впав на околиці міста
Російський диктатор володимир путін заявив, що Україна відмовилася від переговорів з росією і він вбачає загрозу для української державності
Напередодні у Швейцарію прибув Президент Володимир Зеленський. Він провів кілька зустрічей і планує долучитися до роботи форуму сьогодні.
Втрата одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не може кардинально змінити розклад сил з застосуванням авіації на фронті, однак безперечно є серйозною втратою для російської армії. Особливо вкупі з повітряним командним пунктом Іл-22