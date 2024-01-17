В Україні поменшало пенсіонерів, а більш ніж половина отримує до 4000 грн. Про це повідомляє Opendatabot.

Чисельність пенсіонерів в Україні скоротилася на 1,6% або на 171 384 особи до 10,51 млн осіб за 2023 рік.

За два роки повномасштабної війни кількість пенсіонерів в Україні скоротилась на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020-2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб.

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік.

Зменшилась і кількість тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн - з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки зросла - до 51%.

Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.

5385 грн становить середня пенсія в Україні на початок 2024 року. За рік вона зросла на 16,5%.

Найбільші виплати отримують пенсіонери в столиці - 7248 грн, а найменші - на Тернопільщині - 4070 грн.

Найбільше зростання середньої пенсії сталося на Рівненщині: у 1,5 рази за рік. Це на 26% більше, ніж в середньому по країні. Наразі у 8 регіонах країни виплати вищі за середні по країні.

Пенсії в Україні

Більше 10000 грн - 10,9%

10,9% 5001-10000 грн - 23,2%

23,2% 4001-5000 грн - 14,9%

14,9% 3001-4000 грн - 21,3%

21,3% 2001-3000 грн - 29,1%

- 29,1% Менше 2000 грн - 0,6%

Нагадаємо, що пенсії у 2024 році будуть проіндексовані на 13% замість торішніх 19,7%. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.