Російські військові завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілів є постраждалі, зокрема – діти.

Про це повідомило МВС України.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, ворожий КАБ влучив у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук. Унаслідок обстрілу двоє дітей отримали поранення. 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка перебуває у лікарні з осколковими пораненнями тулуба.

Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють, – додали у МВС.

Куп'янськ також зазнав обстрілів з боку рф. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.

На місці працюють профільні служби, – підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, у середу, 17 січня, у тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області зранку повідомляють про вибухи.