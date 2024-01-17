Армія рф обстріляла Куп'янськ та Малий Бурлук на Харківщині [ Редагувати ]
Російські військові завдали удару по Харківщині. Внаслідок обстрілів є постраждалі, зокрема – діти.
Про це повідомило МВС України.
За даними Міністерства внутрішніх справ України, ворожий КАБ влучив у будівлю сільської ради у селі Малий Бурлук. Унаслідок обстрілу двоє дітей отримали поранення. 10-річному хлопчику ампутували ногу, 13-річна дівчинка перебуває у лікарні з осколковими пораненнями тулуба.
Під час огляду місця влучання поліція виявила тіло жінки. Її особу встановлюють, – додали у МВС.
Куп'янськ також зазнав обстрілів з боку рф. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, в одному з будинків виникла пожежа.
На місці працюють профільні служби, – підсумували правоохоронці.
Нагадаємо, у середу, 17 січня, у тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області зранку повідомляють про вибухи.
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