Голлівудського актора Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту: що сталося [ Редагувати ]
Голлівудського актора Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена під час митного огляду.
Про це повідомляє BILD з посиланням на джерело.
76-річний актор прилетів до столиці Баварії, щоб взяти участь у Всесвітньому кліматичному саміті в австрійському Кіцбюелі. При митному огляді у нього виявили кілька розкішних годинників швейцарської фірми Audemars Piguet.
Шварценеггер стверджує, що хотів продати годинники на аукціоні, щоб зібрати кошти на благодійність.
Поліція поки що не повідомила, чи будуть висуватися звинувачення проти Шварценеггера.
Раніше відомий бодібілдер, актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі.
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