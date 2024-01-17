Журналіст "Радіо Свободи" потрапив під обстріл: перебуває в реанімації [ Редагувати ]
Знімальна група телеканалу "Крим.Реалії" потрапила під обстріл російських військ на півдні України.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
17 січня, зранку, група журналістів знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок обстрілу журналіст Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу.
Військові разом з оператором надали Євчину першу допомогу та евакуювали його до стабілізаційного пункту в сусідньому селі. Потім його доставили до лікарні в Запоріжжі, де йому провели операцію.
За словами лікарів, операція пройшла успішно, але Євчин поки що перебуває в реанімації.
Це черговий випадок воєнних злочинів російської армії проти журналістів.
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