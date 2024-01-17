Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це глава держави сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього Економічного Форуму.

Зеленський пояснив, що не зміг зустрітися з Сі Цзіньпіном особисто під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, оскільки той не прибув на форум.

Водночас, Зеленський заявив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль готовий зустрітися з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, який бере участь у форумі.

"Справа не у певному рішенні чи вирішенні проблем. Я з радістю зустрінусь з лідером Китаю. І наскільки я знаю, лідером Китаю є Сі Цзіньпін. Він той, хто ухвалює рішення. А я ухвалюю рішення в Україні. Насправді: наш народ ухвалює рішення. Вони проголосували за мене. Зараз я є менеджером. Але, у будь-якому випадку, якщо ми порівнюємо - це про те, хто ухвалює рішення у країнах.

Я не потребую якихось діалогів. Я потребую дуже важливих рішень від тих, хто ухвалює рішення. Ми хочемо залучити їх до Формули миру і саміту миру. І ми потребуємо їх на правильній стороні світу. І саме тому, я хочу з ним зустрітись (з Сі Цзіньпіном)", - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що раніше він уже проводив телефонну розмову з Сі Цзіньпіном і сподівається на продовження діалогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, щоб закликати світових лідерів до рішучих дій проти росії.