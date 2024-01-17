Сполучені Штати Америки знову внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій через їх напади на торговельні судна в Червоному морі.

Про це йдеться у заяві радника голови Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

Напади хуситів поставили під загрозу життя американських громадян, цивільних моряків і їхніх партнерів. Вони також завдали шкоди світовій торгівлі та свободі судноплавства.

Протягом останніх місяців єменські бойовики-хусити здійснили безпрецедентні напади на військові сили Сполучених Штатів та міжнародні морські судна, що працюють у Червоному морі та Аденській затоці. Ці напади підпадають під хрестоматійне визначення тероризму, - сказано в заяві.

Рішення набуде чинності через 30 днів після оголошення. Це дозволить США забезпечити гуманітарні винятки для того, щоб дії були спрямовані проти хуситів, а не проти народу Ємену.

Сьогодні, у відповідь на ці постійні загрози і напади, Сполучені Штати оголосили про внесення "Ансаралли", також відомої як "Хусити", до списку особливо визначених світових терористів. Це рішення є важливим інструментом, що перешкоджає фінансуванню тероризму для хуситів, ще більше обмежує їхній доступ до фінансових ринків і примушує їх нести відповідальність за свої дії. Якщо хусити припинять свої напади в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переглянуть це рішення, - повідомив Білий дім.

Раніше Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по чотирьом протикорабельним ракетам хуситів у Ємені.