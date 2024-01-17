Внутрішньо переміщеним особам надається фінансова підтримка в розмірі 10 800 гривень через УВКБ ООН. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Отримати допомогу можуть люди, які не отримували її раніше від міжнародних організацій, мають дохід, менший за 5400 гривень на члена родини. Зокрема, ті, хто належить до вразливих категорій населення, - зазначили в відомстві.

Які родини можуть подати заявку на допомогу

мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

очолюють одна самотня чи кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;

опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.

Які документи потрібно надати

Документ, що посвідчує особу. Податковий номер (необхідний для виплати допомоги). Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо). Свідоцтво про народження дітей (за наявності). Номер банківської картки для виплати допомоги. Особистий номер телефону.

Подати заявку на таку допомогу можна у пунктах збору даних БФ "Право на захист". Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі за посиланням.

Дізнатися подробиці та поставити запитання ви можете на гарячій лінії УВКБ ООН за номером: 0 800 307 711 (з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 18:00). Або звернутися з листом на електронну пошту: [email protected].

Раніше "Подробиці" повідомляли про те, як оформити знижку на комуналку учасникам бойових дій.