У 2016 році через підрив авто загинули три охоронці кримінального авторитета Богдана Копитко

Понад 7 років тривав судовий розгляд справи за фактом нібито замаху на життя львівського кримінального авторитета Богдана Копитко, внаслідок якого він сам не постраждав. Наприкінці минулого року судді Шевченківського районного суду м. Львів оголосили про завершення розгляду справи. Наступний крок - дебати і оголошення вироків.

Тоді, у 2016 році через підрив авто загинули три охоронці кримінального авторитета Богдана Копитко. Сам він не був присутній в автомобілі, який постраждав. І як вже з’ясувало слідство, навіть і не міг бути, бо пересувався зазвичай іншим автомобілем.

Загалом, за час розгляду справи в суді стало відомо про низку подробиць вказаного трагічного інциденту, які, серед іншого свідчать, про вірогідне інсценування замаху на Копитко збоку його самого.

Низка свідків обвинувачення за час слідства по кілька разів змінювали свої покази, сам Копитко так і не був допитаний та перебуває зараз, за деякими даними, за межами України.

Його найближчі родичі тим часом ведуть бізнес в росії.

Обвинувачений Гаврилюк

Організацію нібито замаху на життя Копитко інкримінують Дмитру Гаврилюку. Разом з тим, довести його вину прокурори за всі ці 7 років так і не вдалося.

Натомість з’ясувалося наступне:

⁃ за даними Держприкордонслужби служби на момент вчинення нібито замаху, Копитко був за межами України;

⁃ психічний стан головного свідка обвинувачення Станіслава Монте, який то звинувачував, то виправдовував Гаврилюка взагалі виключає будь-які підстави для суду спиратися на його покази;

⁃ С. Монте перебуває у позапроцесуальних зв’язках з Копитко чи його оточенням, і зміну своїх свідчень з виправдовувальних на звинувачувальні щодо Гаврилюка здійснював після побиття та погроз;

⁃ організатором та виконавцем замаху є Андрій Колісник (Космос), який неодноразово визнавав це під час судових засідань, однак так і не був затриманий;

⁃ на відео реєстратора зафіксовано ще одного чоловіка позаду в авто охорони Копитка, який до цього часу так і не був встановлений слідством. Один з охоронців Копитка, що за версією слідства вижив (Маскалюк) після підриву авто, приховав від слідства інформацію про цю зафіксовану на відео людину й донині не дав стосовно цього таємничого чоловіка ніяких показів. Судді теж відмовилися вживати заходів до розслідування участі цієї персони у злочині;

⁃ покази балістичного експерта спростували версію слідства про обставини і положення стрільців в охоронців Копитко;

⁃ факт зовнішнього втручання в роботу особистих телефонів підозрюваних. Смс-листування і фото в мобільних пристроях, які мають доводити винуватість підозрюваних, були штучно сфальшовані вже після самої події злочину. Про це свідчать надані судом відомості від мобільних операторів.

І це далеко не повний перелік фактів, які свідчать про фактичний розвал справи. Однак, судді, що слухають матеріали демонстративно ігнорують будь-які спроби сторін захисту встановити істину.

Заангажовані судді

Зрештою, львівські судді, які понад 7 років утримують Гаврилюка в СІЗО без вироку, отримали засудження збоку ЄСПЛ.

Європейський суд з прав людини визнав голову Шевченківського райсуду м. Львова Галину Білінську та її колег у незаконному триманні підозрюваного за ґратами. Однак рішення ЄСПЛ були ними проігнороване.

Інший позов, який ЄСПЛ прийняв до розгляду в цій справі - це порушення права підозрюваного на справедливий суд. Винесення по ньому рішення очікується найближчим часом.

Процесуальні порушення, ігнорування норм законодавства та заангажованість дій суддів у «справі Копитко» стали настільки явними і скандальними що привернули увагу моніторингової місії IAC ISHR.

Експерти місії почали брати участь у засіданнях і констатували низку фактів порушення права на справедливий суд.

Серед них:

- невиправдане тривале тримання Дмитра Гаврилюка під арештом

- необґрунтована відмова пом’якшення йому міри запобіжного заходу

- не надання медичної допомоги.

Окрім цього, як свідчать заяви захисту обвинуваченого в суді, рішення суддів про завершення досудового розслідування у справі було прийнято ніби «по команді» згори, адже це сталося на етапі необхідності подальшого вивчення доказів невинуватості Дмитра Гаврилюка. У клопотаннях захисту, зокрема, про допит додаткових свідків, судді відмовляють вже роками.