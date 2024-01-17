Китай відхилив запит України про проведення зустрічі в Давосі між прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на високопоставленого американського чиновника, який назвав це "неприємним сюрпризом" для Києва.

При цьому представник України у коментарі для видання заперечив, що Київ висловлював бажання провести зустріч з представниками Китаю. Крім того, Китай не взяв участь у переговорах, в яких брали участь країни "глобального Півдня".

Українські лідери не приховували свого бажання зустрітися з китайськими чиновниками, зокрема, Єрмак "натякав", що Зеленський може зустрітися з прем'єр-міністром КНР Лі Цяном. Але в підсумку не отримав бажаної зустрічі, що стало ударом по Києву, - сказав він.

У матеріалі зазначається, що таке рішення Китаю виглядає як усвідомлений вибір, а не наслідок технічних труднощів у розкладі. Один високопоставлений американський чиновник стверджує, що Пекін відхилив прохання Києва про зустріч під час їхніх взаємних візитів до Швейцарії.

Інший представник США повідомив, що Китай відмовився від будь-яких зустрічей після заклику росії припинити дипломатичні контакти з Україною, що, за його словами, свідчить про те, що Китай взяв сторону рф, яка не має наміру припиняти вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.