Естонія запропонувала "Рамштайну" механізм підтримки України [ Редагувати ]
Партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб перевершити росію та виграти війну.
З такою ініціативою виступила прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас.
Зокрема вона вважає, що країни-члени групи "Рамштайн", яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 мільярдів євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.
"Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах", - сказала Каллас.
За її словами, план Естонії - амбітний для членів НАТО, які вже не досягають цільових показників витрат на оборону та запропонує стабільне джерело фінансування для України.
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