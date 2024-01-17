Партнери України мають бути більш згуртовані, та зробити все для того, щоб перевершити росію та виграти війну.

З такою ініціативою виступила прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас.

Зокрема вона вважає, що країни-члени групи "Рамштайн", яких понад 50, мають направляти до України еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту щорічно. Вона зазначила, що це залучило б щонайменше 120 мільярдів євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

"Якщо ми зробимо все правильно, тоді немає сенсу в цих похмурих прогнозах", - сказала Каллас.

За її словами, план Естонії - амбітний для членів НАТО, які вже не досягають цільових показників витрат на оборону та запропонує стабільне джерело фінансування для України.