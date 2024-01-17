Бундестаг відмовився підтримувати заклик до передачі Taurus Україні [ Редагувати ]
У Німеччині Бундестаг не підтримав проект резолюції опозиційної партії ХДС із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus.
Про це повідомляє пресслужба німецького парламенту та Spiegel.
Ініціативу ХДС відмовилися підтримувати в ході поіменного голосування - 485 голосів "проти", 178 "за" та троє утрималися.
При цьому, як пише Spiegel, резолюцію не підтримали депутати від німецьких "Зелених" та Вільної демократичної партії, незважаючи на їхні заклики про передачу Україні Taurus.
"На жаль, нинішня пропозиція фракції ХДС/ХСС спрямована лише на тактичну перевагу у внутрішньополітичних дебатах у Федеративній Республіці Німеччина", - стверджують "Зелені".
Варто зауважити, що навіть якщо німецький парламент підтримає ідею постачання ракет Taurus Україні, це ще не означає надання такої допомоги. Для передачі озброєння необхідне рішення німецького уряду.
Україна вже з минулого року запитує про передачу ракет Taurus у Німеччині, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Таке озброєння необхідне завдання ударів по тиловим об'єктах росіян.
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