Франція планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Велика Британія. Роботу над документом уже завершують.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Він розповів, що двосторонні гарантії безпеки для України, які надають західні союзники, є засобом тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

За словами президента Франції, між Україною та країнами НАТО існує сильна координація. Тому було запропоновано ідею підписати з деякими ключовими членами Альянсу двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку та не залежали від вступу до НАТО.

"Прем'єр-міністр Сунак (прем'єр Британії Ріші Сунак - ред.) вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою самою угодою з Україною", - додав Макрон.