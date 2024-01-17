Макрон про гарантії безпеки для України: завершуємо роботу над угодою [ Редагувати ]
Франція планує підписати з Україною угоду щодо безпеки, як це зробила Велика Британія. Роботу над документом уже завершують.
Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Він розповів, що двосторонні гарантії безпеки для України, які надають західні союзники, є засобом тиску на російського диктатора Володимира Путіна.
За словами президента Франції, між Україною та країнами НАТО існує сильна координація. Тому було запропоновано ідею підписати з деякими ключовими членами Альянсу двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку та не залежали від вступу до НАТО.
"Прем'єр-міністр Сунак (прем'єр Британії Ріші Сунак - ред.) вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою самою угодою з Україною", - додав Макрон.
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