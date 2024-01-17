Окупанти запустили ударні дрони по Україні [ Редагувати ]
Російські війська запустили по території України для атаки дрони-камікадзе сьогодні ввечері, 17 січня. В деяких областях оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляється у Telegram-каналі командування Повітряних сил Збройних сил України.
Військові попередили про фіксацію ударних безпілотників противника у напрямку Кіровоградської області.
"Кіровоградська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку", - йдеться в оголошенні.
Пізніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування противником ударних безпілотників жителів Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Сумської областей.
по темі
Спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк назвала поки що "гучною заявою" наявність повного контролю в українських сил над повітряним простором Азовського та Чорного морів після збиття російських літаків
Україна не виключає будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Водночас поставки F-16 наразі в пріоритеті
Російська армія сьогодні, 14 січня, атакувала Станіслав Херсонської області. Окупанти вдарили по пожежному підрозділу
Кількість окупаційних військ у районі Авдіївки не змінилася. Загарбники тримають на цьому напрямку близько 40 тисяч солдатів
Російська федерація планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях Сходу України