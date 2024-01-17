Будь-який тиск неприпустимий: Зеленський відреагував на скандали з журналістами [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський відреагував на скандали з журналістами, які останнім часом відбулися в Україні.
За словами Зеленського, він провів сьогодні нараду з представниками правоохоронних органів. Зокрема, на нараді був голова Служби безпеки України.
"Основна доповідь - щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати", - сказав президент.
Зеленський також окремо відреагував на ситуацію з журналістами.
"Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - заявив він.
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