Президент Володимир Зеленський відреагував на скандали з журналістами, які останнім часом відбулися в Україні.

За словами Зеленського, він провів сьогодні нараду з представниками правоохоронних органів. Зокрема, на нараді був голова Служби безпеки України.

"Основна доповідь - щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати", - сказав президент.

Зеленський також окремо відреагував на ситуацію з журналістами.

"Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий", - заявив він.