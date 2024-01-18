Корейська компанія Samsung представила новий флагманський смартфон Galaxy S24, а також моделі S24+ та S24 Ultra, особливістю яких стали технології штучного інтелекту Galaxy AI.

Усі гаджети отримали спеціальну версію чипа Snapdragon 8 Gen 3, яка має підвищену частоту ядра та графічного процесора Adreno 740. Моделі мають 8 або 12 Гб оперативної пам'яті.

Об'єм вбудованої пам'яті становить 256 або 512 Гб або 1 Тб. Пристрої мають оптимізовану систему охолодження, яка підвищує продуктивність при високому навантаженні.

Galaxy S24 та Galaxy S24+ отримали екран Dynamic AMOLED з роздільною здатністю FHD+ та QHD+ на 6,1 дюйма та 6,7 дюйма відповідно, у Galaxy S24 Ultra - 6,8-дюймовий плаский Dynamic AMOLED-дисплей QHD+.

Заявлено пікову яскравість 2600 ніт та технологію Vision Booster для покращення зображення на яскравому сонці. Всі смартфони отримали новітнє захисне скло Corning Gorilla Armor та сертифікацію за стандартом IP68 для захисту від пилу та вологи.

Основний модуль камер Galaxy S24 і Galaxy S24+ включає об'єктив 50 Мп, телеоб'єктив 10 Мп і надширококутний об'єктив 12 Мп, а також фронтальну камеру 12 Мп з автофокусом і записом 4K.

Galaxy S24 Ultra має основну камеру з чотирьох модулів - центральний 200 Мп, ультраширококутний 12 Мп, а також два телеоб'єктиви: 10 Мп з трикратним оптичним зумом і новий 50 Мп з п'ятикратним оптичним зумом.

За покращення зображення відповідає ProVisual Engine на основі штучного інтелекту, оптимізовано системи стабілізації, нічну зйомку, а також розширено можливості редагування та обробки фото та відео за допомогою штатних утиліт.

Всі нові смартфони підтримують швидку провідну зарядку: базова модель Galaxy S24 потужністю до 25 Вт, а Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra - до 45 Вт.

Ємність акумулятора Galaxy S24 і Galaxy S24+ зросла до 4000 мА год і 4900 мА год відповідно, а у Galaxy S24 Ultra отримав батарею на 5000 мА год. Гаджети мають бездротову зарядку та зворотну зарядку.

Основна ставка у нових смартфонах Galaxy S24 зроблена на технології штучного інтелекту. Заявлено опцію Live Translate з двостороннім голосовим та текстовим перекладом телефонних дзвінків у режимі реального часу з 13 мов (російська не підтримується), за якого смартфон автоматично розпізнаватиме мову та активуватиме переклад.

Диктофон отримав Transcript Assist, здатний переводити голосові записи у текст. З'являться інші функції з урахуванням штучного інтелекту.

Покращено пошук за рахунок технологій Google, підвищено захист пристрою новою версією фірмового рішення Samsung Knox.

На ринок нові Samsung Galaxy S24 вийдуть з оболонкою One UI 6.1 та операційною системою Android 14 - сімейство Galaxy S24 отримуватиме оновлення Android впродовж семи років - до 2031 року.

В Європі ціна Galaxy S24 і Galaxy S24+ - від $800 і $1000 відповідно, а флагманський Galaxy S24 Ultra, який вперше отримав версію з титановим корпусом, коштуватиме мінімум $1300. Продаж смартфонів розпочнеться з 31 січня.

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