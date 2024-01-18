Сильний вітер та дощ: погода в Україні 18 січня [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 18 січня, буде з дощем та шквальним вітром. У більшості областей вдень плюсова температура, а вночі місцями сильний мороз.
За прогнозами синоптиків, вдень в Україні дощ, на північному сході країни з мокрим снігом. На Закарпатті очікуються сильні дощі. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с, а в Карпатах місцями шквали до 25 м/с.
товпчики термометрів покажуть:
на півночі: вдень від +1 до +5, вночі -6 -17 градусів (у Чернігівській та Сумській областях найбільші морози);
на сході: вдень 0 +3, а вночі -6 -15 градусів;
на півдні: вдень від +6 до +8, вночі до +2 градусів;
на заході: вдень+3 +8, а вночі від +1 до -5 градусів;
у центрі: вдень +4 +7, вночі -2 -7 градусів.
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