Байден зустрівся з лідерами Конгресу і закликав ухвалити допомогу для України [ Редагувати ]
Президент Сполучених Штатів Джо Байден у середу, 17 січня, обговорив із представниками Конгресу надання фінансової та військової підтримки України. Очільник Білого дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Глава держави провів зустріч із керівництвом Конгресу, а також головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, Збройних сил й асигнувань Палати представників та Сенату, комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників.
Під час зустрічі президент США наголосив на важливості затвердження Конгресом фінансової допомоги, що дозволить посилити Збройні сили України необхідними ресурсами, зокрема засобами протиповітряної оборони й артилерії, для захисту від брутального вторгнення росії.
"Байден також заявив, що подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, Альянсу НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес оперативно надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США", - йдеться у повідомленні.
Крім того, президент наголосив на важливості швидкого вирішення проблеми нелегальної міграції на кордоні США з Мексикою. Байден задоволений прогресом у двопартійних переговорах, що тривають в Сенаті, підтвердив свою відданість досягненню угоди щодо прикордонної політики та необхідності задіяння додаткових ресурсів для вирішення кризи на південному кордоні.
Глава Білого дому закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити свій законопроєкт про національну безпеку.
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