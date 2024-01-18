Рф випустила по Україні десятки "шахедів" і ракети: скільки цілей збила ППО [ Редагувати ]
Росіяни атакували територію України за допомогою 33 ударних безпілотників та двох ракет С-300 у ніч на 18 січня. Сили ППО знищили 22 дрони.
Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти випустили 33 ударних дрона типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області росії. Також вони вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області.
Основними напрямками удару були південь та північ. Сили протиповітряної оборони працювали в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли свої цілей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.
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