США завдали чергових ударів по об'єктах хуситів в Ємені

Сполучені Штати Америки завдали ще одну серію ударів по об’єктах хуситів у Ємені сьогодні вночі, 18 січня.

Стверджується, що американські чиновники на умовах анонімності розповіли про нанесення ударів по об’єктах єменських хуситів. Подробиці про цілі або кількість запущених ракет наразі не повідомлялися.

Напередодні військово-морські сили США заявили, що ударний безпілотник, запущений з районів які контрольованих хусити в Ємені, вразив американське судно Genco Picardy в Аденській затоці.

Згідно з повідомленням Центрального командування США, корабель Genco Picardy є "сухим судном" під прапором Маршаллових Островів, яке належить і управляється Сполученими Штатами. Внаслідок удару воно зазнало пошкоджень.