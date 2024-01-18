Рівно рік тому, 18 січня 2023 року у Броварах розбився гелікоптер з керівництвом МВС на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, серед них були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін. Слідство вже встановило обставини трагедії та підозрюваних, попереду судовий розгляд.

Що сталось

Вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій вранці 18 січня 2023 року вилетів із Києва. О 08:20 під час польоту над Броварами літальний апарат втратив орієнтування та впав в одному з житлових кварталів міста поряд із дитячим садком та багатоповерхівкою. Від пошкоджень у будівлі дитсадка почалася пожежа.

На місце оперативно прибули рятувальники та медики, пожежу оперативно ліквідували. Діти та персонал дошкільного закладу було евакуйовано, але жертв уникнути не вдалося.

Жертви та постраждалі

За лічені хвилини після аварії вертольота стало відомо, що на його борту знаходився голова Міністерства внутрішніх справ та інші посадові особи МВС. Вони прямували у відрядження до Харківської та Дніпропетровської областей.

Усі пасажири та члени екіпажу загинули на місці:

Денис Монастирський – Міністр внутрішніх справ України;

Євген Єнін – перший заступник міністра;

Юрій Лубкович – державний секретар МВС;

Тетяна Шутяк – заступник керівника Патронатної служби МВС;

Михайло Павлушко – начальник управління забезпечення захисту Департаменту з внутрішньої безпеки НПУ (начальник охорони міністра);

Андрій Маринченко – старший оперуповноважений у особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ (охоронець міністра);

Микола Анацький – головний інспектор Департаменту комунікації МВС (фотограф).

Олександр Василенко – командир вертольота;

Костянтин Коваленко – другий пілот;

Іван Касьянов – бортовий механік, прапорщик служби цивільного захисту.

Загалом внаслідок трагедії загинуло 14 людей . Окрім керівництва МВС та екіпажу вертольота, жертвами стали жителі Броварів – троє жінок та дівчинка 2017 року народження, які прямували вранці до дитячого садка. Крім того, травми зазнала 31 особа, у тому числі 13 дітей.

Причини авіакатастрофи

На початку розслідування Служба безпеки України висунула кілька версій авіакатастрофи, зокрема, порушення правил польоту, технічна несправність або навмисні дії зі знищення вертольота.

Проте незабаром слідство відкинуло ймовірність диверсії чи замаху на керівництво МВС.

У серпні 2023 року "чорні ящики" вертольота були розшифровані, і слідчі ДБР змогли щохвилини відтворити день аварії. До розслідування залучали іноземних спеціалістів, представників французької компанії-виробника вертольота Super Puma.

Слідство встановило, що причиною трагедії у Броварах стало "відверте порушення посадовцями ДСНС правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту" .

Хто винен у трагедії

У серпні 2023 року ГБР повідомило про підозру п'яти посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів, що призвело до трагічної загибелі 14 осіб.

Серед підозрюваних:

начальник управління авіації та авіаційного пошуку та порятунку ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступник командира з льотної підготовки;

командир авіаційної ескадрильї;

начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України із Ніжина Чернігівської області.

Підозри оголошено за ст. 276 ч. 3 КК України ( порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду) . Начальнику служби безпеки польотів повідомлено про підозру за ст. 367 ч.2 КК України (службова недбалість) .

Чотирьом фігурантам справи було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави на 2 місяці, а начальнику служби безпеки польотів – 2 місяці домашнього арешту.

"П'ятеро високопосадовців ДСНС, які є підозрюваними, незабаром відповідатимуть перед законом у залі суду. Їм загрожує за службову недбалість та порушення правил безпеки польотів до 10 років позбавлення волі " , - зазначила речник ГБР Тетяна Сап'ян.

27 листопада 2023 року Держбюро розслідувань повідомило про завершення розслідування трагедії у Броварах.

Матеріали справи було відкрито для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. У відомстві додали, що після ознайомлення обвинувальний акт надійде до суду.